Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (426/2024) Unbekannte beschmieren Straße nahe Göttinger Moschee - Täter und Motiv unbekannt, Staatsschutz ermittelt

Göttingen (ots)

Göttingen, Stadtteil Grone, Am Groner Freibad Nacht zu Freitag, 8. November 2024

GÖTTINGEN (jk) - Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag (08.11.24) im Göttinger Stadtteil Grone die Fahrbahn der Straße "Am Groner Freibad" auf einer Fläche von etwa drei mal vier Metern in roter Farbe mit ehrverletzenden Worten beschmiert. Die Inhalte nehmen Bezug auf eine in der Nähe gelegene Moschee im Königsstieg.

Täter und Motiv unbekannt

Das Staatschutzkommissariat hat die weiteren Ermittlungen wegen einer politisch motivierten Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweise auf die Täter oder zum Motiv liegen zurzeit nicht vor.

Der Bauhof der Stadt Göttingen wurde mit der Beseitigung der Schmierereien beauftragt und nahm diese noch am Vormittag vor.

Anwohner informiert Polizei

Ein Anwohner war am Morgen gegen 07.45 Uhr auf die auf den Asphalt gesprühten Worte aufmerksam geworden und hatte die Polizei informiert.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 0551/491-2115 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell