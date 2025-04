POL-AA: Ostalbkreis: Unfall und aufgehebelter Zigarettenautomat

Aalen (ots) - Folgemeldung zur Vermisstensuche in Schwäbisch Hall Der Vermisste wurde im Zuge der Suchmaßnahmen am Dienstagmittag in Hessental angetroffen. Die Suchmaßnahmen sind beendet. Ursprungsmeldung vom 28.04.2025 um 20:10 Uhr Schwäbisch Hall: Vermisstensuche Am Montag gegen 12:30 Uhr wurde ein 46-jähriger Mann aus der Innenstadt von Schwäbisch Hall ...

mehr