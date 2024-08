Polizei Mettmann

POL-ME: Exhibitionist zeigt sich in schamverletzender Weise - Haan - 2408009

Mettmann (ots)

Am Freitagmorgen, 2. August 2024, entblößte sich ein unbekannter Mann in schamverletzender Weise an einer Bushaltestelle in Haan. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 7:40 Uhr beobachtete eine aufmerksame Zeugin, wie ein unbekannter Mann sich an der Bushaltestelle "Bahnhof Haan" an der Düsseldorfer Straße in schamverletzender Weise zeigte. Sie alarmierte richtigerweise die Polizei, die sofort eine Nahbereichsfahndung einleitete, bei der sie den Unbekannten leider nicht mehr antreffen konnte.

Der Exhibitionist wird so beschrieben:

- männlich - circa 40 bis 45 Jahre alt - zierliche Figur - europäisches Erscheinungsbild - bekleidet mit Dreiviertel-Jeans und hellem Hemd - trug eine Laptoptasche

Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, sich jederzeit mit der Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6480, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell