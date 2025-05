POL-AA: Einbruchsprävention in Fellbach am 20. Mai 2025

Aalen (ots) - Aalen: PKW übersehen Als am Dienstag eine 46-jährige BMW-Fahrerin in der Bahnhofstraße gegen 17:30 Uhr den Fahrstreifen wechseln wollte, übersah sie den Audi eines 38-Jährigen. Es kam zur Kollision, wodurch ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro entstand. Oberkochen: Unfallflucht Im Zeitraum zwischen letzten Donnerstag und Dienstag wurde ein Volvo ...

