Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall davongefahren

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Werther Straße;

Unfallzeit: 06.01.2025, zwischen 15.15 Uhr und 15.50 Uhr;

Nach einem Unfall davongefahren ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer an der Werther Straße in Bocholt. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes hatte er zuvor einen roten Toyota angefahren und an der Beifahrerseite beschädigt. Der Unfall muss sich am Montag, im Zeitraum zwischen 15.15 Uhr und 15.50 Uhr ereignet haben. Als die Benutzerin zu ihrem Wagen zurückkam konnte sie sehen, wie ein schwarzes BMW-Coupé aus der Parkbox rechts neben ihrem Pkw zurücksetzte. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es dabei zur Berührung der Fahrzeuge kam.

Die Polizei sucht Zeugen. Sie bittet insbesondere den Fahrer des schwarzen BMW-Coupé, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt, Tel. (02871) 2990 zu melden. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell