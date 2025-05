Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand, Sachbeschädigung, Widerstand, Einbrüche, Diebstähle

Murrhardt: Rauchentwicklung in Wohnhaus

Am frühen Mittwoch, gegen 03:50 Uhr entdeckte eine 74-jährige Bewohnerin eine starke Rauchbildung im Flur eines Hauses im Göckelhof. Sie informierte die anderen Bewohner, so dass alle Personen das Gebäude unverletzt verlassen konnten. Die Feuerwehr Murrhardt war mit 5 Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften vor Ort und konnte als Ursache des starken Qualms einen Brand im Sicherungskasten des Hauses feststellen. Nach ersten Erkenntnissen erscheint ein technischer Defekt wahrscheinlich. Am Haus entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 200.000 Euro. Es ist derzeit nicht bewohnbar. Die Ermittlungen dauern an.

Schorndorf-Miedelsbach: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Bereits am 30.04.2025 wurde in der Zeit zwischen 13 Uhr und 17 Uhr ein Türschloss in der Eichendorffstraße beschädigt. Unbekannte Täter führten einen hölzernen Gegenstand in das Schlüsselloch ein verklebten diesen mittels Klebstoff. Dadurch wurde das Türschloss unbrauchbar. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter 07181 2040.

Plüderhausen: Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Dienstagnachmittag sollte gegen 15:25 Uhr im Bereich des Bahnhofs ein 28-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades kontrolliert werden, da an dem Roller ein aktuelles Versicherungskennzeichen fehlte. Bereits beim Ansprechen des Fahrers konnte starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Der 28-Jährige weigerte sich seinen Namen zu nennen und wollte auch nach mehrfacher Aufforderung keine Dokumente, wie seinen Führerschein, vorzeigen. Als er nach Ausweispapieren durchsucht werden sollte, wehrte sich der 28-Jährige vehement, so dass ihm Handschließen angelegt werden mussten. Bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen und der Blutentnahme in Krankenhaus zeigte sich der 28-Jährige einsichtig. Er muss mit nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

Rudersberg: Einbruch in Gaststätte

Unbekannte Täter verschafften sich am Dienstag, zwischen 00:30 Uhr und 14:40 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte am Marktplatz. Aus der Kasse wurde Bargeld im Wert von etwa 300 Euro gestohlen. Das Polizeirevier Schorndorf führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen unter 07181 2040.

Waiblingen: Einbruch

Von Montag bis Diensttagmorgen 6:50 Uhr wurde in einem Restaurant im Oberen Ring zunächst ein Fenster eingeworfen und anschließend in die Räumlichkeiten eingestiegen. Nachdem die unbekannten Einbrecher zunächst alles durchwühlten, wurde augenscheinlich nichts Brauchbares aufgefunden außer zwei Getränkedosen. Am Fenster entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter 07151 950422 zu melden.

Schwaikheim: Diebstahl von Fahrrad

Die 47- jährige Radfahrerin schob am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr ihr Fahrrad aus einer Praxis in der Bahnhofstraße um anschließend noch einen letzten Stubendurchgang zu machen. Als sie anschließend starten wollte, musste sie feststellen, dass ihr grau meliertes KU-Rad mit Ortlieb Fahrradtasche am Lenker entwendet wurde. Die Polizei in Winnenden bittet Zeugen die Angaben zum Dieb oder dem Rad machen können, sich unter 07195 6940 zu melden.

Winnenden: Fahrraddiebstahl

Im Laufe des Dienstags 7.25 Uhr bis 17.00 Uhr wurde einem 48- Jährigen das in der Parkgarage des Lessing Gymnasiums angeschlossene Fahrrad samt Zahlenschloss entwendet. Bei dem gestohlenen Rad handelt sich um ein schwarz/rotes Orbea Fahrrad mit einem Wert von ca. 500 Euro. Die Polizei in Winnenden nimmt Hinweise zur Tat unter 07195 6940 entgegen.

