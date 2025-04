Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall zwischen zwei Autos

Northeim (ots)

Northeim OT Langeholtensen, Brunsteiner Straße, Montag, 28.04.2025, 11.50 Uhr

LANGENHOLTENSEN (Wol)

Am Montag gegen 11.50 Uhr befuhr ein 48-jähriger Northeimer die Brunsteiner Straße in Northeim und beabsichtigte nach rechts auf die B248 abzubiegen. Dabei übersah er den Vorfahrtsberechtigten 28-jährigen Northeimer, der die B248 in Richtung Imbshausen befuhr.

Durch den Zusammenstoß im Kreuzungsbereich waren beide Autos nicht mehr fahrbereit. Es kam zu einem Sachschaden von ca. 14.000 Euro. Die Beteiligten wurden nicht verletzt.

