Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Dacharbeiten von unbekannten Männern durchgeführt

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Bussardstraße, Montag, 28.04.2025, 14.30 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Wol)

Am Montag erschienen bei einer 92-jährigen Hausbewohnerin drei unbekannte Männer und überredeten diese zu Reparaturarbeiten an der Dachrinne. Die Dame ging davon aus, dass ihr Sohn die Arbeiten beauftragt hätte. Nach den Arbeiten forderten die Männer 2.000 Euro in bar. Die 92-Jährige fuhr zur Sparkasse, um die Männer zu bezahlen.

Im Nachgang und nach Rücksprache mit dem Sohn wurde klar, dass die Arbeiten nicht durch ihn beauftragt und die 2.000 Euro nicht gerechtfertigt waren.

Eine Beschreibung der Männer konnte die Frau nicht abgeben. Alle drei haben deutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen. Zudem waren die Männer mit einem weißen Kastenwagen (polnisches Kennzeichen) bei der 92-Jährigen in der Bussardstraße in Nörten-Hardenberg.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim (05551 - 91480) oder der Polizei Nörten-Hardenberg (05503 - 915230).

Die Polizei Northeim warnt davor, Haustürgeschäfte einzugehen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell