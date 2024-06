Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Durchsuchungen und Festnahmeversuch unter Einsatz von SEK nach versuchtem Tötungsdelikt in Viersen-Dülken

Mönchengladbach, Viersen, Dülken (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und der Polizei Mönchengladbach und Viersen

Nach der als versuchtes Tötungsdelikt qualifizierten Tat von Montag, 3. Juni 2024, bei der in Viersen-Dülken ein 47-jähriger Mann durch mehrere Schüsse schwer verletzt wurde, hat die Polizei am Dienstagabend (4. Juni) in Mönchengladbach und Viersen zeitgleich insgesamt drei Objekte durchsucht, um den 34-jährigen Tatverdächtigen, Oguzhan D. zu ergreifen, Beweismittel zu suchen und zu beschlagnahmen. Dazu lagen entsprechende Durchsuchungsbeschlüsse, welche die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach beim zuständigen Amtsgericht erwirkt hatte. Es kamen sowohl Kräfte der ermittelnden Mordkommission, der Bereitschaftspolizei (Einsatzhundertschaft), Diensthundeführer als auch Spezialeinsatzkräfte des Landes NRW zum Einsatz. Aufgrund der Tat, bei der der Täter eine Schusswaffe eingesetzt hatte, war der Einsatz von Spezialeinsatzkräften erforderlich und geboten. Beim schlagartigen Zugriff wurden auch Sprengmittel eingesetzt. Beim Zugriff wurden keine Personen verletzt. Notarzt und Rettungskräfte waren für den Einsatz in Bereitschaft gesetzt worden. Der Tatverdächtige konnte nicht angetroffen werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie nach dem Aufenthaltsort des Tatverdächtigen dauern an.

Eine Öffentlichkeitsfahndung wird eingeleitet. Fahndungsinformationen sind im Fahndungsportal der Polizei NRW eingestellt. Sie sind unter diesem Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/137223

Weitere Details zum heutigen Einsatz können aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gegeben werden. (wr)

Bisherige Pressemeldungen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65857/5792173 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65857/5792705

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell