Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Pro-Palästina und Anti-Israel Farbschmierereien an Schulgebäuden | Staatsschutz ermittelt

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben zwischen Freitag, 31. Mai, 16 Uhr, und Montag, 3. Juni, 6 Uhr, mehrere Wände an der Katholischen Hauptschule Neuwerk an der Nespelerstraße und an weiteren Gebäuden von Schulen und Berufskollegs in Rheydt Mülfort beschmiert. Dabei handelt es sich um Parolen mit Pro-Palästina und Anti-Israel Bezug.

Am Montagmorgen meldeten Zeugen der Polizei gegen 6 Uhr zunächst Farbschmierereien an der Hauptschule Neuwerk. Gegen 7 Uhr meldeten andere Zeugen weitere Verunreinigungen an verschiedenen Schulgebäuden in Rheydt-Mülfort. Konkret handelt es sich dabei um das Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung an der Bruchstraße, das Berufskolleg für Technik an der Mülgaustraße, die Gesamtschule an der Realschulstraße und die Realschule an der Giesenkirchener Straße.

Der Staatsschutz der Polizei Mönchengladbach hat intensive Ermittlungen unter anderem wegen Volksverhetzung und Sachbeschädigung aufgenommen.

In allen Fällen, bitten die Ermittler Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zu den Urhebern der Schmierereien machen können, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (JL)

