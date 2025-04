POL-EU: Fahrzeugschein und Ladekabel aus Pkw entwendet

Euskirchen (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am gestrigen Montag (14. April) gegen 21.35 Uhr eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Hofpfad in Euskirchen in Brand. Ein Zeuge wurde durch einen ausgelösten Rauchmelder auf den Brand aufmerksam und informierte die Feuerwehr. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen in der ...

mehr