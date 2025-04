Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw-Fahrerin wollte nur nach Hause - der Pkw lieber ins Ersatzteillager

Schleiden-Gemünd (ots)

Am frühen Freitagmorgen wurden gegen 4.45 Uhr ein Zeuge auf dem Marienplatz in Schleiden-Gemünd durch laute Schleifgeräusche auf eine ungewöhnliche Szenerie aufmerksam.

Aus Richtung des "Alten Römerwegs" näherte sich ein stark beschädigter Pkw, der auf seinem letzten Rad zu rollen - oder besser gesagt: zu schaben - versuchte.

An dem Fahrzeug fehlte vorne links die Bereifung. Statt Gummi war dort nur noch eine stark demolierte Felge zu sehen, die sich mit großem Ehrgeiz und ebenso großem Lärm in den Asphalt grub.

Die Geräuschkulisse erinnerte dabei weniger an normales Fahrverhalten, sondern eher an Bauarbeiten im frühen Morgengrauen.

Der Pkw wurde schließlich auf dem Marienplatz abgestellt.

Am Steuer saß eine 34-jährige Frau aus Rheinland-Pfalz, die offenbar beschlossen hatte, ihrer Fahrt einen besonders bleibenden Eindruck zu verleihen.

Der Zustand des Fahrzeugs ließ jedenfalls keine Fragen offen. Die komplette Front war stark beschädigt, beide Außenspiegel hingen nur noch an den Kabeln. Der rechte Vorderreifen war vollständig platt, während auf der linken Seite von einem Reifen keine Spur mehr zu sehen war.

Die Felge war schwer mitgenommen. Der Frontstoßfänger sowie der Kühlergrill lagen irgendwo zwischen Erinnerungen und Ersatzteilliste, und der rechte Scheinwerfer fehlte vollständig. Kratzer und Lackschäden zogen sich über beide Türen der Fahrer- aber auch der Beifahrerseite.

Die Fahrbahn zeigte ebenfalls deutliche Spuren der nächtlichen Fahrt. Eine tiefe Kratzspur zog sich vom Kreisverkehr Marienstraße bis hin zum Marienplatz.

Der aufmerksame Zeuge informierte die Polizei.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,86 Promille. Auf der Polizeiwache in Schleiden wurde der Frau eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein sichergestellt. Eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkoholkonsum wurde gefertigt.

Auf Nachfrage gab die Frau an, bereits am Vorabend in Rheinland-Pfalz alkoholische Getränke gekauft und diese während der Fahrt konsumiert zu haben. Während der Heimfahrt kam sie von der Straße ab, kollidierte mit einem Zaun und fuhr sich im Straßengraben fest. Doch anstatt sich an Ort und Stelle helfen zu lassen, ging sie zu Fuß nach Hause und ließ sich dort von einem Familienangehörigen einen zweiten Pkw aushändigen, mit dem sie anschließend in Richtung Schleiden-Gemünd fuhr.

Auf dem Weg versuchte sie dann noch, ihr zuvor verunfalltes Fahrzeug eigenhändig abzuschleppen. Dabei verlor sie jedoch die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit einem Erdhügel. Im Anschluss setzte sie die Fahrt mit dem beschädigten Pkw fort - so, als sei das alles das Normalste der Welt.

Die Polizei Euskirchen spricht von einer Art unfreiwilligem "Unfallmarathon" mit mehreren Etappen.

Die genauen Unfallörtlichkeiten sind derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Zudem wird geprüft, ob die Angaben der Fahrerin mit den tatsächlichen Unfallspuren und dem bisher bekannten Schadensbild übereinstimmen - oder ob hier eher Fantasie als Fahrpraxis im Spiel waren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell