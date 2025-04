POL-EU: Brand in Garage

Mechernich-Weiler am Berge (ots) - Am Sonntag (13. April) ereignete sich gegen 14 Uhr auf der Kreisstraße 45 bei Mechernich-Weiler am Berge ein Verkehrsunfall mit Personenschaden: Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus den Niederlanden befuhr die Kreisstraße aus Richtung Bad Münstereifel-Eschweiler kommend in Richtung Mechernich. In einer Rechtskurve kam der Pkw-Fahrer nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte anschließend mit einem Leitpfosten und einem Baum. ...

