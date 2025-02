POL-HB: Nr.: 0120 --Ermittlungserfolg: Haftbefehl nach brutaler Falle in Arbergen

Bremen (ots) - - Ort: Bremen Zeit: 25.02.2025, 09:30 Uhr - 13 Uhr Am Dienstagvormittag wird es in der Bremer Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen kommen. Etwa 1500 Personen werden sich in einem Sternmarsch in die Altstadt begeben. Eine Gewerkschaft ruft morgen in Bremen den Öffentlichen Dienst zu einer Versammlung auf. Ab 9:30 Uhr geht es los. Auf folgenden Routen finden die Aufzüge statt: Bahnhofsvorplatz - ...

