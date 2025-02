POL-HB: Nr.: 0117--Junger Ladendieb in Haft

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Obernstraße Zeit: 22.02.25, 13 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten Samstagmittag in der Bremer Innerstadt zwei Ladendiebe im Alter von 19 und 26 Jahren. Gegen den Jüngeren erließ ein Richter Haftbefehl wegen Fluchtgefahr.

Die beiden Diebe entwendeten gemeinsam in einem Modegeschäft an der Obernstraße diverse hochpreisige Kleidungsstücke. Diese verstauten sie in einer mit Alufolie präparierten Umhängetasche. Aufmerksame Ladendetektive und Sicherheitsmitarbeiter beobachteten die Tat und alarmierten die Polizei. Eine Polizeistreife konnte die beiden Flüchtigen daraufhin noch in Tatortnähe stellen. Bei ihnen konnten Stehlgut und ein Messer beschlagnahmt werden. Die beiden 19 und 26-jährigen Verdächtigen waren kurz vorher in einem anderen Geschäft in der Obernstraße auf Beutezeug, konnten dort aber noch unerkannt flüchten.

Beide wurden vorläufig festgenommen. Gegen den bereits einschlägig mit gleichgelagerten Delikten in Erscheinung getretenen 19-Jährigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl erlassen. Er wurde der Justizvollzugsanstalt überstellt.

