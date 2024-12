POL-MFR: (1236) Pkw fing nach Kollision mit Hauswand Feuer - Eine Person verletzt - Zeugen gesucht

Weißenburg (ots) - In der Nacht zum Samstag (07.12.2024) geriet aus bislang unbekannter Ursache ein Gebäudeteil einer Zimmerei in Bergen (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) in Brand. Es entstand hoher Sachschaden. Gegen 01:00 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle (ILS) ein Feuer in einem Holzverarbeitungsbetrieb in Bergen mitgeteilt. Als alarmierte Streifen der Polizei sowie die Feuerwehr vor Ort eintrafen, stand der ...

mehr