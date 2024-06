Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Brand eines Supermarkts in Schmelz-Hüttersdorf

Brandermittler gehen von Brandstiftung aus

Saarbrücken/Schmelz (ots)

Am Sonntag, den 16. Juni 2024, erhielten Feuerwehr und Polizei gegen 17:40 Uhr die Mitteilung über ein Brandgeschehen in der Berliner Straße im Schmelzer Ortsteil Hüttersdorf. Zeugen berichteten am Notruf, dass es vor einem Supermarkt brenne und das Feuer gerade auf das Gebäude übergreifen würde.

Die ersten Einsatzkräfte vor Ort stellten eine erhebliche Feuerbildung mit hohem Flammenschlag und starker Rauchentwicklung vor dem Einkaufsmarkt fest. Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Schmelz begann unverzüglich mit den Löscharbeiten und versuchte ein weiteres Ausbreiten des Feuers zu verhindern. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Flammen das Gebäude bereits erfasst. Der Feuerwehreinsatz verlief erfolgreich und das Feuer konnte gänzlich gelöscht werden. Die Maßnahmen verliefen über einen Zeitraum von mehr als drei Stunden.

Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Durch das Feuer wurde das Gebäude erheblich beschädigt. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 1.000.000 EUR geschätzt. Derzeit ist der Markt für den Kundenverkehr geschlossen.

Die Ermittlungen wurden heute vor Ort von Spezialisten des Dezernats für Brandermittlungen beim Landespolizeipräsidium übernommen. Nach den bisherigen Ermittlungen vor Ort handelt es sich bei der Brandursache um Brandstiftung. Für die Verursachung des Feuers kommen derzeit ein Jugendlicher und ein Kind in Frage. Diese hatten offenbar zunächst die aus Kunststoff bestehenden Einkaufswagen, welche vor der Fassadenfront aufgereiht standen, in Brand gesetzt. Hieraufhin griff das Feuer in kurzer Zeit auf den Einkaufsmarkt über.

Neben der Freiwilligen Feuerwehr, welche mit 69 Einsatzkräften das Brandgeschehen vor Ort bekämpfte, waren mehrere Fahrzeuge der Polizeiinspektionen Lebach und Saarlouis sowie Beamte des Kriminaldauerdiensts vor Ort im Einsatz. Die Ermittlungen des Dezernats für Brandermittlungen dauern an.

