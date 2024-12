POL-MFR: (1235) Brand eines Firmengebäudes in Bergen

Polizeipräsidium Mittelfranken

In der Nacht zum Samstag (07.12.2024) geriet aus bislang unbekannter Ursache ein Gebäudeteil einer Zimmerei in Bergen (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) in Brand. Es entstand hoher Sachschaden.

Gegen 01:00 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle (ILS) ein Feuer in einem Holzverarbeitungsbetrieb in Bergen mitgeteilt. Als alarmierte Streifen der Polizei sowie die Feuerwehr vor Ort eintrafen, stand der Dachstuhl bereits in Flammen. Während die Feuerwehr mit der Brandbekämpfung begann, nahmen Beamte der Polizeiinspektion Weißenburg den Sachverhalt auf.

Die Kameraden der Feuerwehr Bergen mit mehreren benachbarten Wehren brachten den Brand gegen 03:00 Uhr unter Kontrolle. Zur Stunde befindet sich die Feuerwehr zur Brandwache noch immer vor Ort.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Brandort. Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge wurden keine Personen verletzt. Gemäß ersten Schätzungen liegt der Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich. Die Feststellung der Brandursache ist nun zentraler Gegenstand weiterer Ermittlungen des zuständigen Fachkommissariats der Ansbacher Kriminalpolizei.

