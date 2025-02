Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0115 --Polizei fasst Autoaufbrecher--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Ostertor, Fedelhören Zeit: 22.02.2025, 06:20 Uhr

Ein 23 Jahre alter Mann wurde am Samstagmorgen von Einsatzkräften im Ortsteil Ostertor nach einem Autoaufbruch vorläufig festgenommen. Dabei wurde der Täter mithilfe eines aufmerksamen Zeugen gestellt.

Gegen 06:20 Uhr wurde die Polizei in die Straße Fedelhören gerufen. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie der Autoaufbrecher die Scheibe der Fahrerseite eines VW Transporters eingeschlagen hatte und Tabak entwendete. Daraufhin alarmierte er die Einsatzkräfte, die den 23 Jahre alten Mann noch in Tatortnähe stellten. Gegen ihn fertigte die Polizei eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahles. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei lobt ausdrücklich das Verhalten des Zeugen. Beobachten Sie eine Straftat, bringen Sie sich nicht in Gefahr. Rufen Sie die Polizei unter 110, bleiben Sie am Telefon und beschreiben Sie, was Sie beobachten.

