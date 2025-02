Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0118 --Sternmarsch in Richtung Innenstadt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen Zeit: 25.02.2025, 09:30 Uhr - 13 Uhr

Am Dienstagvormittag wird es in der Bremer Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen kommen. Etwa 1500 Personen werden sich in einem Sternmarsch in die Altstadt begeben.

Eine Gewerkschaft ruft morgen in Bremen den Öffentlichen Dienst zu einer Versammlung auf. Ab 9:30 Uhr geht es los. Auf folgenden Routen finden die Aufzüge statt:

Bahnhofsvorplatz - Bahnhofsplatz

Willy-Brandt-Platz - Bahnhofsplatz - Rudolf-Hilferding-Platz - Contrescarpe - Goetheplatz - Tiefer

Leibnizplatz - Friedrich-Ebert-Straße - Wilhelm-Kaisen-Brücke - Tiefer

Die Aufzüge starten jeweils zwischen 09:30 Uhr und 10:15 Uhr und sollen gegen 10:30 Uhr am Tiefer eintreffen. Anschließend geht es gemeinsam über die Martinistraße, Am Brill, Hutfilterstraße und Obernstraße zum Marktplatz, wo gegen 11 Uhr die Abschlusskundgebung erfolgen soll. Die dortige Kundgebung ist bis 13 Uhr geplant. Rund um diese Routen kann es temporär zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Polizei empfiehlt den Bereich weiträumig zu umfahren.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell