Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Raubtat gesucht

Ratzeburg (ots)

11. März 2025 | Kreis Stormarn - 10.03.2025 - Ahrensburg

Gestern Vormittag (10.03.2025), gegen 10.50 Uhr kam es in der Hagener Allee in Ahrensburg zu einer Raubtat, zum Nachteil eines 18-Jährigen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Ahrensburger zu Fuß in der Hagener Allee in Richtung Rondeel unterwegs. Dabei wurde er von einem ihm folgenden unbekannten Mann, kurz vor der Gaststätte "RamRob" angesprochen und zwangsweise aufgehalten. Dieser forderte die Herausgabe von Bargeld und zeigte dabei ein Messer vor, um seiner Aufforderung Nachdruck zu verleihen. Der Täter erbeutete einen geringen Bargeldbetrag und flüchtete anschließend in Richtung Bahnhof.

Beschrieben werden konnte er als ca. 20 Jahre alt, dunkelhaarig und ca. 185 - 190 cm groß. Bekleidet war er mit einem dunklen Trainingsanzug und einem schwarzen Mantel. Der Täter ist Bartträger und sprach akzentfreies Deutsch.

Die Ahrensburger Kriminalpolizei sucht nach Zeugen und bitte unter 04102/809-0 oder per Email unter Ahrensburg.kpst@polizei.landsh um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell