Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbrüche in Geesthachter Schulen - Zeugenaufruf

Ratzeburg (ots)

10.03.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 07.03.2025 - 10.03.2025 - Geesthacht

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

In der Zeit vom 07.03.2025 bis zum 10.03.2025 kam es zu zwei Einbrüchen in Geesthachter Schulen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die bislang unbekannten Tatverdächtigen, in der Zeit vom 07.03.2025, 16:00 Uhr, bis zum 10.03.2025, 07:00 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem Schuldgebäude in der Straße "Silberberg". Sämtliche Räume wurden nach Wertsachen und anderen Gegenständen durchsucht. Einige Türen und Fenster wurden beschädigt und zerstört vorgefunden. Bislang ist unklar, ob die Täter etwas erbeutet haben. Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit unbekannt.

In der Nacht vom 09.03.2025 auf den 10.03.2025 wurde dem Polizeinotruf gegen 03:00 Uhr mitgeteilt, dass sich mehrere unberechtigte Personen in einem Schulgebäudetrackt in der Straße "Neuer Krug" aufhalten. Durch die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Geesthacht konnten vier männliche tatverdächtige Personen festgestellt werden, welche sich zuvor gewaltsam Zutritt zu einem der Gebäude verschafft haben. Mit dem Einschreiten der Polizei konnten Zwei der Vier flüchten. Ein 24-jähriger Hamburger und ein 18-Jähriger aus Geesthacht konnten vorläufig festgenommen werden. Darüber hinaus konnten die Beatmen diverses Stehlgut beschlagnahmen, unter anderem eine geringe dreistellige Summe Bargeld, Lebensmittel und elektronische Geräte. Der Gesamtschaden ist auch in diesem Fall noch nicht abschließend bekannt.

Eine Personenbeschreibung der geflüchteten Täter liegt derzeit nicht vor.

Ob es einen Zusammenhang zwischen diesen zwei Taten und dem Einbruch in eine weitere Schule vom 07.03.2025, bei dem mehrere Räumlichkeiten verwüstet wurden, besteht, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der Hamburger und der Geesthachter wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck entlassen.

Die Kriminalpolizei Geesthacht hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Haben sie die Taten beobachtete und / oder verdächtige Personen / Fahrzeuge im Tatzeitraum wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04152 80030 oder der E-Mail geesthacht.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Paul-Erik Naumann, Pressesprecher der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweis: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

