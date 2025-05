POL-AA: Ostalbkreis: Unfall, Diebstahl, Feuerwehreinsatz

Aalen (ots) - Winnenden-Bürg: Trockner in Brand geraten Am Mittwochmorgen, gegen 08:40 Uhr geriet im Untergeschoss einer Gaststätte in der Neuffenstraße ein Trockner in Brand. Brandursächlich war nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt des Gerätes. Durch das Feuer entstand eine erhebliche Rauchentwicklung. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro bis 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Welzheim: ...

mehr