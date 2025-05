Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle, Farbschmierereien, Einbruch, Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Aalen: Diebstahl aus PKW

Ein bislang unbekannter Dieb schlug am Mittwoch zwischen 19 Uhr und 20:15 Uhr die Scheibe der Beifahrertür eines in der Stuttgarter Straße abgestellten PKW ein. Aus dem Fahrzeug wurden anschließend 10 Packungen Zigaretten, ein Mobiltelefon sowie Bargeld entwendet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Mountainbike entwendet

Ein am Bahnhof abgeschlossenes Mountainbike der Marke Corratec wurde am Mittwoch zwischen 7:15 Uhr und 17:35 Uhr entwendet. Das Fahrrad hatte eine weiß/schwarze Aufschrift und eine rote Klingel. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Farbschmierereien

Unbekannte sprühten im Zeitraum zwischen dem 25. und 28. April Hakenkreuze, SS-Runen sowie weitere Symbole und Schriftzüge an die Wände von zwei Autobahnunterführungen der BAB7. Eine Unterführung befindet sich in der Nähe der Arlesberger Straße bei Waldhausen, die andere im Bereich der Neresheimer Straße bei Affalterwang. Personen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07361/5240 beim Polizeirevier Aalen zu melden.

Oberkochen: Essen auf dem Herd vergessen

Ein ausgelöster Rauchmelder war der Grund für einen Feuerwehreinsatz am Mittwoch im Silcherweg. Eine 61-Jährige hatte ihr Essen auf dem Herd vergessen. Eine Bewohnerin des Hauses bemerkte gegen 17.15 Uhr den Rauchmelder und nahm das Essen vom Herd. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik verbracht werden. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort.

Abtsgmünd: Einbruchsversuch in Kindergarten

Vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versuchte ein Einbrecher in der Weiheräckerstraße ein Fenster eines Kindergartens aufzuhebeln. Dies misslang jedoch, sodass der Einbrecher von seinem Vorhaben abließ. Er verursachte lediglich Sachschaden, der auf rund 500 Euro beziffert wird. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter 07366/96660 entgegen.

Bopfingen: PKW- Scheibe beschädigt

Ein Unbekannter beschädigte vermutlich durch einen Stein eine Autoscheibe eines VW, welcher in der Hauffstraße abgestellt war. Die Scheibe splitterte in Folge. Der Schaden wurde am Dienstag in der Zeit zwischen 16 Uhr und 18 Uhr verursacht. Hinweise hierzu erbittet der Polizeiposten Bopfingen unter 07362/96020.

Ellwangen: Farbschmiererei

Unbekannte beschmierten in einem Parkhaus in der Bahnhofstraße das dortige Treppenhaus mit Hakenkreuzen und SS-Runen. Der Schaden wurde am Mittwochmorgen gegen 8:15 Uhr bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/5240 entgegen.

