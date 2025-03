Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250328 - 0332 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Heroin im Überraschungsei

Frankfurt (ots)

(bo) Am Donnerstagmittag (27. März 2025) beobachteten Polizeibeamte einen Rauschgifthandel in der Niddastraße. Die Beamten nahmen die Tatverdächtigen fest und stellten Heroin und Bargeld sicher.

Gegen 12:30 Uhr beobachteten die Beamten den Rauschgifthandel in der Niddastraße. Nach aktuellen Erkenntnissen verkauften die beiden 36 und 34 Jahre alten Tatverdächtigen dem 42-jährigen Abnehmer bräunliche Brocken, die der 36-jährige Verkäufer aus einem Überraschungsei aus seiner Unterhose an den 42-jährigen Mann übergab. Daraufhin nahm der 34-Jährige das Geld vom 42-Jährigen an sich.

Die Polizei unterzog die drei Männer einer Kontrolle. Dabei beschlagnahmten sie insgesamt circa 8,7g Heroin. Bei der Durchsuchung des 36-jährigen Tatverdächtigen fanden die Beamten das genannte Überraschungsei in dessen Unterhose.

Zudem stimmte er einer freiwilligen Durchsuchung seines angemieteten Hotelzimmers in der Moselstraße zu, bei der die Polizei weitere 188,25g Heroin mithilfe der feinen Nase des Diensthundes "Nero" auffanden. Darüber hinaus stellten die Polizeibeamten Bargeld im unteren dreistelligen Bereich sicher.

Gegen alle drei Männer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der 36-Jährige wurde aufgrund seiner Wohnsitzlosigkeit zwecks Vorführung mit dem Ziel der Untersuchungshaft in die Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert.

Die beiden anderen Tatverdächtigen entließen die Beamten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell