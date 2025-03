Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250328- 0330 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Mann leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Frankfurt (ots)

(rü) Am gestrigen Donnerstag (27. März 2025) nahmen Polizeibeamte einen 22-Jährigen fest, nachdem er zunächst das Handy einer fremden Person in den Main schmiss und im Anschluss einen der festnehmenden Beamten angriff.

Der Mann war gegen 23:00 Uhr fußläufig am Mainufer auf Höhe des Hohlbeinsteges unterwegs. Hier soll er sich einer männlichen Person angenähert haben, die auf einer Bank saß. Nun soll er das Handy dieser Person, welches auf der Sitzbank lag, unvermittelt an sich genommen und in den Main geschmissen haben.

Bei seiner anschließenden Flucht zu Fuß in das Bahnhofsviertel wurde er von dem Handyeigentümer verfolgt. Dort angekommen, wurde eine der zahlreichen Präsenzstreifen von dem Geschädigten angesprochen. Das Streifenteam hielt den Täter umgehend an und begann mit der Anzeigenaufnahme. Plötzlich schlug er einem der Polizisten unvermittelt ins Gesicht.

Der wohnsitzlose Aggressor wurde daraufhin festgenommen und zur weiteren Anzeigenaufnahme in das Polizeipräsidium verbracht. Er wird nun einem Haftrichter vorgeführt. Der Polizeibeamte konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell