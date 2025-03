PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch in Einfamilienhaus +++ Motorroller gestohlen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus,

Friedrichsdorf, Köppern, Theodor-Heuss-Weg, Samstag, 15.03.2025, 9.30 Uhr bis Sonntag, 16.03.2025, 18.30 Uhr

(da)Unbekannte Täter sind am Wochenende in ein Einfamilienhaus im Friedrichsdorfer Stadtteil Köppern eingebrochen. Zwischen Samstag, 9.30 Uhr, und Sonntag, 18.30 Uhr, verschafften sich die Einbrecher Zutritt zu dem Grundstück im Theodor-Heuss-Weg. Über ein Fenster gelangten sie in die Wohnräume und erbeuteten bei ihrem Beutezug Bargeld und Schmuck. Anschließend gelang ihnen unerkannt die Flucht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Motorroller gestohlen,

Bad Homburg, Kirdorf, Oberste Gärten, Freitag, 14.03.2025, 16 Uhr bis Sonntag, 16.03.2025, 10 Uhr

(da)Einen Motorroller haben unbekannte Täter am vergangenen Wochenende im Bad Homburger Stadtteil Kirdorf gestohlen. Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmorgen machten sich die Diebe an dem grauen Piaggio C25 zu schaffen, der vor einem Wohnhaus in der Straße "Oberste Gärten" abgestellt war. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor, werden aber von der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegengenommen.

