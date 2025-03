PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: In Restaurant eingebrochen +++ Einbruchsversuch in Friseursalon +++ Trickdiebe schlagen zu +++ Pkw aufgebrochen +++ Verkehrsunfallflucht

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. In Restaurant eingebrochen,

Kronberg, Frankfurter Straße, Samstag, 15.03.2025, 01.30 Uhr bis 02.00 Uhr

Am frühen Samstagmorgen sind unbekannte Täter in ein Restaurant in der Frankfurter Straße in Kronberg eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen brachen im Zeitraum von 01.30 Uhr bis 02.00 Uhr noch nicht bekannte Täter die Eingangstür des Restaurants auf und verschafften sich so Zutritt. Anschließend haben sie die Räume durchsucht und Bargeld sowie diverse Nahrungsmittel entwendet. Dach flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 zu melden.

2. Einbruchsversuch in Friseursalon,

Kronberg, Bahnhofstraße, Samstag, 15.03.2025, 02.11 Uhr

Zu einem Einbruchsversuch in einen Friseursalon kam es am frühen Samstagmorgen in der Bahnhofstraße in Kronberg. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten gegen 02.10 Uhr mehrere noch unbekannte Täter, die Eingangstür des Friseursalons aufzubrechen. Da ihnen dies nicht gelang, zogen sie unverrichteter Dinge wieder ab. Es konnten vier Personen beobachtet werden, die zum Tatzeitpunkt vom Salon weggelaufen sind. Die vier Personen waren alle schwarz gekleidet, eine Person hatte einen Fellkragen an der Jacke. Ob diese Personen für die Tat in Frage kommen, ist Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen. Hinweise zur Tat, den Tätern oder verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei in Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

3. Trickdiebe schlagen zu,

Oberursel (Taunus), Aumühlenstraße, Freitag, 14.03.2025, 10.50 Uhr

Am Freitagmorgen schlugen Trickdiebe in Oberursel zu. Nach ersten Erkenntnissen war eine 84-jährige Frau gegen 10.50 Uhr in der Aumühlenstraße unterwegs, als sie von einer unbekannten Frau angesprochen wurde. Die bot der 84-Jährigen an, ihr Schmuck zu schenken, den sie ihr auch gleich anlegte. Hierbei hat sie dann den Schmuck der 86-jährigen Frau entwendet. Anschließend lief die Unbekannte in Richtung der Parkanlage in der Adenauerallee weg. Die mutmaßliche Diebin kann beschrieben werden. Sie war etwa 50 bis 55 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, hatte eine kräftige Statur und kinnlange, braune Haare. Sie trug eine dunkelgrüne Jacke. Sollten Sie sachdienliche Hinweise geben können, werden sie gebeten, sich mit der Polizei Oberursel unter der Rufnummer (06172) 6240-0 in Verbindung zu setzen.

4. Pkw aufgebrochen,

Bad Homburg, Wilhelm-Meister-Straße, Freitag, 14.03.2025, 20.42 Uhr

Am Freitagabend kam es in Bad Homburg in der Wilhelm-Meister-Straße zu einem Einbruch in einen Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen näherte sich gegen 20.40 Uhr der bisher nicht bekannte Täter einem in Höhe der Hausnummer 2 abgestellten Mercedes-Benz. Mit einem aus der Nähe stammenden Schachtdeckel warf der Täter dann die Beifahrerscheibe des Mercedes ein und stahl ein technisches Gerät aus dem Fahrzeug. Anschließend flüchtete er in Richtung der Kaiser-Friedrich-Promenade. Der Täter konnte beschrieben werden. Er ist etwa 25 Jahre alt und war dunkel bekleidet. Nach Zeugenaussagen schwankte der Täter bei der Tatausführung. Hinweise zur Tat, dem Täter oder verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

5. Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet, Steinbach (Taunus), Siemensstraße und Industriestraße, Freitag, 14.03.2025, 17:55 Uhr

Am späten Freitagnachmittag kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Steinbach, im Bereich des Europakreisels, der Industriestraße und der Siemensstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 76-jährige BMW-Fahrerin auf der Bahnstraße aus Richtung Berliner Straße kommend in Richtung Europakreisel. Dort fuhr sie verkehrtherum in den Kreisel. Danach wollte sie den Kreisel in Richtung Industriestraße verlassen. Dabei stieß sie gegen einen Streugutbehälter. Sie setzte ihre Fahrt unvermittelt fort, so dass es im weiteren Verlauf zu zwei weiteren Zusammenstößen in der Industriestraße und der Siemensstraße kam. Beim Abbiegen von der Industriestraße in die Siemensstraße fuhr die BMW-Fahrerin gegen ein Verkehrsschild und eine Hecke. Ihre Fahrt wurde letztendlich dadurch gestoppt, da sie gegen einen massiven Metallpfosten eines Metallzaunes mit Tor einer Firma fuhr. Die 76-jährige Fahrerin wurde hierbei verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Da sie unter Alkoholeinfluss stand, wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Ihr wurde Blut abgenommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 15.000 Euro geschätzt.

