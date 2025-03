POL-F: 250327 - 0328 Frankfurt Sachsenhausen - Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots) - (ma) Gleich mehrfach zeigten am gestrigen Mittwoch (26. März 2025) bislang Unbekannte, dass unsachgemäßer Umgang mit Feuerwerkskörpern nicht nur rund um Silvester ein Thema ist. Bereits am Morgen gegen 09:45 Uhr warfen Unbekannte Raketen und Böller in ein offenstehendes Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Kiefernstraße. Das Feuerwerk ...

mehr