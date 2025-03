Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250328 - 0331 Frankfurt - Bockenheim: Räumung des 13. Polizeireviers

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Donnerstag (27. März 2025) verließen Polizistinnen und Polizisten ihren Arbeitsplatz auf dem 13. Revier und räumten umliegende Örtlichkeiten, da ein Zeuge Sprengmittel in der Nähe auffand und beim Revier abgab.

Gegen 10:50 Uhr brachte ein 60-jähriger Zeuge eine Plastiktüte, welche er im Bereich des Kurfürstenplatzes fand, auf das Polizeirevier in Bockenheim, da er beim Reinschauen eine augenscheinliche Granate und mehrere Schrotpatronen sah und die spielenden Kinder in der Grünanlage nicht in Gefahr bringen wollte. Die Beamten auf dem Revier zogen die Spezialisten des Brand- / Waffen- / Sprengstoffkommissariats hinzu, verließen für die Zeit von 10:50 Uhr - 12:20 Uhr das Polizeirevier und räumten im gleichen Atemzug die Bewohner der umliegenden Häuser. Die Spezialisten gaben sodann Entwarnung, da es sich um eine Übungsgranate handelte und die Munition in diesem Zustand als unproblematisch bewertet wurde. Die Räumung und Sperrung hebten die Beamten anschließend auf.

Die Polizei warnt: Bringen Sie sich und andere durch den Transport eines derartigen Fundes nicht in Gefahr. Rufen Sie uns an, wir kommen!

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell