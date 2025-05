Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Vor Kontrolle geflüchtet, Widerstand gegen Polizeibeamte

Aalen (ots)

Obersontheim: Vor Polizeikontrolle geflüchtet

Am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr sollte in der Hauptstraße ein Motorrad durch die Polizei einer Kontrolle unterzogen werden. Nachdem dem Fahrer des Motorrads Anhaltezeichen gegeben wurde, beschleunigte dieser und flüchtete über eine Fußgängerbrücke. Die Polizeibeamten konnten den Motorradfahrer wenig später im Bereich eines Sägewerks erneut feststellen. Hier kollidierte er bei einer erneuten Flucht mit dem stehenden Streifenwagen. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, konnte der 33-jährige Motorradfahrer versteckt in einer Hütte angetroffen werden. Er stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, ebenfalls waren die am Motorrad angebrachten Kennzeichen als gestohlen gemeldet. Die Polizei hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise oder Meldung von Personen, welche durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden.

Schwäbisch Hall: Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Dienstagnachmittag gegen 16:45 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass ein Mann in der Scheffelsteige eine andere Person beleidigt haben soll und versucht habe diese zu schlagen. Beim Eintreffen der Beamten vor Ort kam ihnen bereits ein 24-jähriger Mann schreiend entgegen und stieß einen der Beamten. Da der Mann sich nicht beruhigen ließ und er weiterhin aggressiv war, wurden ihm Handschließen angelegt. Der 24-Jährige leistete hiergegen Widerstand, beleidigte die Beamten, trat und spuckte nach ihnen. Hierbei wurde ein Beamter leicht verletzt. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen, gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell