POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Jugendlicher geschlagen und Pfefferspray eingesetzt, Verkehrsunfälle

Gerabronn: Jugendlicher geschlagen und Pfefferspray eingesetzt

Am Donnerstagabend gegen 20 Uhr ging ein 39-jähriger Mann in der Blaufelder Straße einen 14-jährigen Jugendlichen an und schlug diesen mit der flachen Hand. Als der 39-Jährige von den Angehörigen des Jugendlichen angesprochen wurde, setzte er gegen diese Pfefferspray ein, wobei eine 38-jährige Frau leicht verletzt wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Fichtenau: Verkehrsunfall

Am Donnerstagabend gegen 19:15 Uhr bog eine 20-jährige Toyota-Fahrerin von einem Parkplatz in die Grenzstraße ein. Dabei übersah sie eine 29-jährige VW-Fahrerin, welche auf der Grenzstraße in Richtung Dinkelsbühl unterwegs war. Es kam zur Kollision, hierbei wurden beide Beteiligten leicht verletzt. Sie kamen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden lässt sich noch nicht näher beziffern.

Crailsheim: Unfall im Kreuzungsbereich

Am Donnerstagmorgen gegen 05:50 Uhr befuhr eine 56-jährige Fiat-Fahrerin die Stauseestraße in Richtung der Jagstheimer Hauptstraße. Als sie in diese nach links einbiegen wollte, übersah sie einen 27-jährigen Audi-Fahrer, welcher bereits auf der Jagstheimer Hauptstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro.

