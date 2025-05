Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Unfallfluchten, Raubdelikt, Einbruch, Brandlegung, Anlagebetrug

Murrhardt: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Mittwoch, 07.05., zwischen 07:25 Uhr und 13:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein- oder Aussteigen den neben ihm geparkten Mercedes. Der Mercedes war um Unfallzeitpunkt in der Berliner Straße geparkt. Der unbekannte Unfallverursache entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Der Polizeiposten Murrhardt bittet um Zeugenhinweise unter 07192 5313.

Aspach: Unfallflucht- beim Vorbeifahren beschädigt

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag, zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr einen geparkten Kia. Der Unfall ereignete sich auf einem Feldweg zwischen Aspach-Röhrach und der L1118. Der unbekannte Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden von etwa 3.000 Euro, sondern entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei in Backnang führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07919 9090.

Winterbach: Unfall im Kreisverkehr

Am Donnerstagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, missachtete eine 72-jährige Mercedes-Fahrerin am Kreisverkehr Ritterstraße/Ostlandstraße die Vorfahrt eines Ford, der von einem 23-Jährigen gelenkt wurde. Es kam zum Unfall. Durch den Zusammenstoß wurde der Ford um seine Achse gedreht und kam an der Ausfahrt zur Ostlandstraße zum Stehen. Der 23-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro.

Welzheim: Unfall - Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag, gegen 15:15 Uhr fuhr eine 70-jährige VW-Fahrerin die Straße Dinkelhalde (K1886) von Plüderhausen-Walkersbach kommend in Richtung L1155. An der Einmündung zur L1155 übersah sie den von rechts kommenden Mercedes-Sprinter eines 52-Jährigen Fahrers. Im Einmündungsbereich kollidierte die 70-Jährige frontal mit der linken Fahrzeugseite des Mercedes. Es entstand Sachschaden von etwa 13.000 Euro. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Kernen-Rommelshausen: Raub

Bereits letzte Woche, am Donnerstagnachmittag, 01.05.2025, wurde ein 27-jähriger Mann von drei männlichen Personen in der Lilienstraße hinterrücks angegangen, wobei der Geschädigte zu zwei dieser Personen eine Vorbeziehung hatte. Im Rahmen der Tathandlung schlug ein 32-Jähriger, mit welchem der Geschädigte in der Vergangenheit befreundet gewesen sein soll, mit der Hand mehrfach auf den 27-Jährigen ein. Aus Angst wehrte sich der Geschädigte nicht und gab nach Aufforderung des Täters seine Umhängetasche heraus. Aus dieser stahl der 32-Jährige das durch den Geschädigten mitgeführte Bargeld. Weiterhin wurde dem 27-Jährigen gesagt, dass dieser dem 32-Jährigen noch einen mittleren vierstelligen Betrag schulden würde.

Am Freitag, 02.05., wurde der 27-jährige Geschädigte erneut durch den 32-Jährigen und zwei weiteren Personen abgepasst, durch die drei Männer geschlagen und gegen seinen Willen nach Bargeld durchsucht. Dabei erbeuteten die Täter einen zweistelligen Bargeldbetrag. Sodann bekräftigte der 32-Jährige unter Vorhalt einer Waffe erneut seine Forderung nach einem mittleren vierstelligen Betrag und drohte dem Geschädigten, dass ihm und seiner Familie etwas passieren würde, sollte dieser nicht zahlen bzw. die Polizei verständigt werden.

Nach der Anzeigenerstattung am 03.05.2025 konnten alle drei Tatverdächtigen ermittelt und die beantragten Wohnungsdurchsuchungen durchgeführt werden.

Die Tatverdächtigen im Alter von 32, 26 und 24 Jahren wurden zunächst vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Sofortmaßnahmen in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Korb: Einbruch

Am frühen Freitagmorgen gegen 3.30 Uhr versuchten bislang unbekannte Langfinger durch eine eingeschlagene Fensterscheibe in ein Firmengebäude im Riebeisen einzusteigen. Als das Fenster geöffnet wurde, löste die Alarmanlage aus die die Diebe in die Flucht schlug. Der Schaden am Fenster kann noch nicht genau beziffert werden. Die Polizei Waiblingen nimmt Hinweise unter 07151 950422 entgegen.

Korb: Brand an Schule

Am Donnerstagabend gegen 17.40 Uhr wurde durch unbekannte Zündler ein Feuer an der Gemeinschaftsschule in der Urbanstraße gelegt. Durch die Flammen wurde ein geringer Teil der Fassade beschädigt wodurch Schaden im niederen vierstelligen Bereich entstand. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Wahrnehmungen unter 07361 5800.

Remshalden: Anlagebetrug

Eine Seniorin aus Remshalden wurde zwischen Ende März und Ende April Opfer von Anlagebetrügern. Um den in Aussicht gestellten Gewinn von 100.000 Euro zu erhalten, wurde Sie angeleitet einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag in vermeintliche Kryptoanlagen zu investieren. Nachdem Sie feststellte, dass sie das versprochene Geld über einen Monat hinweg nicht überwiesen bekam, wurde der Sachverhalt bei der Polizei angezeigt.

Um sich vor Betrügern zur schützen rät die Polizei:

- Prüfen Sie, wo Sie ihr Geld anlegen. Seriöse Plattformen sind auf der Datenbank der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu finden. Sie können auch beim Verbrauchertelefon der BaFin kostenfrei unter der Nummer 08002100500 nach dem Anbieter fragen.

- Lassen Sie sich nicht von hohen Gewinnversprechen blenden. Der Aussicht auf einen hohen Gewinn (Rendite) steht immer ein hohes Risiko, bis hin zum Totalverlust, gegenüber.

- Achten Sie auf den Firmensitz. Unseriöse Anbieter von Anlageprodukten wählen ihren Geschäftssitz gerne im Ausland, vor allem in den bekannten Steueroasen in Übersee.

- Holen Sie sich Rat: Sprechen Sie mit Bekannten oder Ihrer Hausbank, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen.

Was tun im Betrugsfall?

- Melden Sie den Betrug: Informieren Sie die Polizei. - Sichern Sie Beweise: Sammeln Sie alle Informationen über den Betrug, wie E-Mails, Chats, Telefonnummern oder Zahlungsbelege.

Weitere Informationen und Verhaltenstipps erhalten Sie auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/kredit-und-anlagebetrug/

