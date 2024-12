POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Frau verwechselt Gas mit Bremse und verursacht Sachschäden von circa 15.000 Euro

Reilingen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag war ein 39-Jähriger mit einem Volvo auf der L556 von Kirrlach in Richtung Reilingen unterwegs. Um kurz nach 2 Uhr kam der Fahrer an der Einmündung zur L546 von der Fahrbahn ab und raste in einen Erdwall. Dabei beschädigte er ein Verkehrszeichen. Durch die Wucht des Aufpralls lösten die ...

