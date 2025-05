Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche, Vandalismus und Betrug

Aalen (ots)

Waiblingen: Einbruch

Von Donnerstag 20.30 Uhr bis Freitag 8.25 Uhr wurde im Schüttelgrabenring die Fensterscheibe eines Schnellimbisses mit einem Stein eingeworfen. Anschließend stieg der unbekannte Dieb über das kaputte Fenster ein und entnimmt einen niederen dreistelligen Bargeldwert aus der Kasse. Am Fenster entstand Sachschaden von 500 Euro. Die Polizei in Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter 07151 950422 zu melden.

Waiblingen: Vandalismus am Aktivspielplatz

Zwischen Mittwochabend und Montagmorgen haben sich bislang unbekannte Vandalen am Aktivspielplatz in der Giselastraße ausgetobt und neben zwei Flyerboxen am Eingangstor auch die Verglasung eines Schaukastens demoliert. Der Sachschaden wird auf 210 Euro beziffert. Die Polizei Waiblingen bittet Zeugen, aufmerksame Passanten und Anwohner Auffälligkeiten unter 07151 950422 mitzuteilen.

Plüderhausen - Walkersbach: Einbruch in Einfamilienhaus

Zwischen Donnerstagabend 19.20 Uhr und 6.20 Uhr gelangten unbekannte Langfinger durch eine aufgehebelte Terrassentüre eines Einfamilienhauses in der Talstraße in die Wohnräume. Hier wurden sämtliche Zimmer durchwühlt, wobei bislang nicht bekannt ist, ob die Diebe etwas mitgenommen haben. Der entstandene Sachschaden kann aber schon auf ungefähr 2000 Euro beziffert werden. Die Polizei in Schorndorf ermittelt und bittet Zeugen sich unter 07181 2040 zu melden.

Oppenweiler: Trunkenheit im Straßenverkehr

Nachdem ein 55-jähriger Fahrer eines Mercedes-Vito am Freitagmorgen in der Hauptstraße aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auffiel, wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle eine Atemalkoholkonzentration von etwa 0,4 Promille beim Fahrer festgestellt. In Kombination mit den alkoholbedingten Fahrauffälligkeiten, muss der 55-Jährige nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen. Zudem musste er sich einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen.

Fellbach: Betrug durch falschen Bankmitarbeiter

Eine Fellbacher Bewohnerin mittleren Alters wurde Opfer eines falschen Bankmitarbeiters. Der unbekannte Täter rief die Geschädigte am gestrigen Donnerstag, gegen 17:15 Uhr an und fragte, ob sie mehrere Flugtickets gekauft hätte. Als die Geschädigte verneinte, bot der vermeintliche Bankmitarbeiter an, diese Käufe rückgängig zu machen und erschlich sich durch geschickte Gesprächsführung die Zugangsdaten zum Onlinebanking. Im guten Glauben genehmigte die Geschädigte eine unbekannte Transaktion von ihrem Konto. Zudem übermittelte sie dem unbekannten Täter mehrere Bestätigungscodes eines Zahlungsdienstleisters. Der Geschädigten entstand dadurch ein finanzieller Gesamtschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die Polizei rät:

- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Anrufe von Unbekannten erhalten, in denen es um ihre finanzielle Situation geht. - Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen. - Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und/oder finanziellen Verhältnisse. - Bestätigen Sie keine Transaktionen, die Sie nicht selbst beauftragt haben. - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder wählen Sie im Zweifelsfall die 110.

Weitere Informationen und Verhaltenstipps erhalten Sie auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK): https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell