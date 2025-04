Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Seniorin wird Opfer von Betrug durch Schockanruf

Wesel (ots)

Am Donnerstag um 13 Uhr erbeuteten Unbekannte durch einen "Schockanruf" Bargeld und Schmuck von einer Seniorin an der Tannenstraße.

Der Täter gab sich gegen 11.30 Uhr am Telefon als Angehöriger der spanischen Polizei aus. Er erzählte der 90-jährigen Frau aus Wesel, dass ihre Enkelin einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem ein Mensch gestorben sei.

Der Anrufer stellte in Aussicht, dass die Enkelin gegen Zahlung einer Kaution entlassen werden könne.

Im Weiteren übernahm ein mutmaßlicher Staatsanwalt das Gespräch und vereinbarte mit ihr die Übergabe von Bargeld und Schmuck an ihrer Wohnanschrift.

Die Seniorin hatte noch versucht Angehörige zu erreichen, was jedoch fehl schlug und übergab dann Schmuck und Bargeld in einer Tüte an einen unbekannten Mann.

Der Mann wird als etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, mit schwarzem Oberlippenbart, rundem Gesicht und einer kräftigen Figur beschrieben. Er soll eine dunkle Kopfbedeckung, eine sogenannte Cappie, getragen haben.

Als sich die Angehörigen der Weselerin bei ihr zurück meldeten, fiel der Betrug auf.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Mann an der Tannenstraße geben können. Wer hat auffällige Beobachtungen im Bereich der Tannenstraße gemacht?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281 / 107-0 entgegen.

Die Polizei gibt in diesem Zusammenhang noch einmal Tipps, wie sich Bürgerinnen und Bürger vor Telefonbetrügern und dem oben geschilderten Schockanruf schützen können:

Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie die Nummer 110.

Nutzen Sie nicht die Rückruftaste, um die Identität des Anrufers zu prüfen. Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen. Rufen Sie den Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an. Wenn sie Ihre Angehörigen nicht erreichen können, wenden Sie sich an die Polizei.

Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen!

Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

/CD (Ref.-Nr. 250403-1743)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell