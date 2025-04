Moers (ots) - In der Zeit zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 5.45 Uhr, stahlen Unbekannte Werkzeuge aus einem Fahrzeug am Hermelinweg. Ein Zeuge beobachtete, wie sich zwei Jugendliche an dem Mercedes-Sprinter aufhielten. Als diese den Zeugen bemerkten, stiegen sie in einen dunklen Pkw-Kombi und fuhren davon. Nach Angaben des Zeugen sind die beiden Täter etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß. Beide hatten dunkle Haare ...

mehr