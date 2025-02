POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Hinweise und Zeugen gesucht

Cochem (ots) - Am Samstag, den 22.02.2025 gegen 13:00 Uhr, kam es auf der K18 in Cochem-Brauheck zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Fußgänger. Der verletzte Fußgänger wurde in ein Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cochem Telefon: ...

