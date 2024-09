Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei fahndet nach unbekanntem Einbrecher und Sexualtäter - #polsiwi

Siegen-Geisweid (ots)

Am gestrigen Montagabend (23. September) ist es in Geisweid zu einem Fahndungseinsatz der Polizei gekommen. Zuvor war ein unbekannter Mann in eine Wohnung eingedrungen, erbeutete von den beiden Wohnungsinhaberinnen Bargeld und wurde sexuell übergriffig.

Um 21:21 Uhr ging bei der Polizeileitstelle der Notruf der Geschädigten ein. Die Anruferin teilte mit, dass sie soeben überfallen worden sei. Dabei seien sie und ihre Mitbewohnerin verletzt worden, der Täter wäre gegebenenfalls noch in der Wohnung. Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei fuhren daraufhin zu der Wohnanschrift in der Straße zum Wildgehege. Bereits vier Minuten später trafen die ersten Streifenfahrzeuge an dem Mehrparteienhaus ein und umstellten das Objekt.

Es stellte sich kurz darauf heraus, dass der Täter bereits zuvor das Haus verlassen hatte und in Richtung Geisweid geflohen sein soll. Nach bisherigen Ermittlungen drang der unbekannte Mann gegen ca. 20:45 Uhr durch ein Fenster in die Wohnung in der ersten Etage ein. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich dort die beiden Wohnungsinhaberinnen auf. Der Täter sei unter Vorhalt eines Messers zu den beiden jungen Frauen in das Wohnzimmer gekommen. Er soll nur gebrochen englisch gesprochen haben. Im Verlaufe des Überfalls ist es dann zur Übergabe von Bargeld gekommen. Außerdem wurde der Mann gegenüber den beiden Frauen sexuell gewalttätig. Infolge der Geschehnisse erlitten beide Geschädigte Verletzungen. Eine der beiden Frauen musste im Krankenhaus versorgt werden und verblieb zunächst stationär, die andere Frau konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus verlassen.

Die genauen Tatabläufe stehen bislang noch nicht fest und sind jetzt Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die beiden Geschädigten können den Mann wie folgt beschreiben:

- männliche Person

- ca. 1,70 bis 1,75 m groß

- dunkelhäutig

- sprach gebrochenes Englisch

- kurze Haare

- 5-Tage Bart

- Mitte bis Ende 30 Jahre

- Dunkle Hose

- Schwarze Jacke

- Klappmesser in dunkel

Die Polizei führte bereits am gestrigen Abend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen im Bereich Geisweid durch. Dabei kamen auch ein Polizeihubschrauber und ein Diensthund (Spürhund) zum Einsatz.

Im Bereich der Stadt Siegen mit Schwerpunkt Geisweid / Weidenau führt die Polizei diesbezüglich derzeit verstärkt Streifentätigkeiten durch.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 1 in Siegen bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 zu melden. Dabei ist auch von Interesse, ob jemand bereits in den letzten Tagen verdächtige Beobachtungen im Bereich "Zum Wildgehege" gemacht hat.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell