POL-SI: Versuchter Einbruch in Wohnung - Polizei sucht Zeugen - #polsiwi

Siegen (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (22.09.2024) wurden Einsatzkräfte der Polizei zu einem versuchten Einbruch in eine Apotheke in der Sandstraße in Siegen gerufen. Gegen 00:30 Uhr hatte ein aufmerksamer Zeuge zuvor einen Mann wahrgenommen, wie dieser versucht habe, gewaltsam in die Apotheke einzudringen. Als der Täter bemerkte, dass er beobachtet wurde, flüchtete er in Richtung Daimlerstraße. Die ...

