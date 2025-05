Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Heckenbrand, Sachbeschädigung an Auto und Vermisstensuche mit Polizeihubschrauber (Stand 08:00 Uhr)

Aalen (ots)

Fellbach: Unfall mit leicht verletzter Fußgängerin an Bushaltestelle in Schmiden

Am Freitagmorgen kam es gegen 09:55 Uhr an der Bushaltestelle Stauferstraße in der Fellbacher Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 9-jähriges Mädchen leicht verletzt wurde. Das Mädchen versuchte, den bereits abfahrenden Bus zu erreichen, und rannte diesem hinterher. Dabei vertrat sie sich am erhöhten Bordstein und geriet mit ihrem linken Bein auf die Fahrbahn. Zeugenaussagen zufolge wurde der Fuß des Mädchens entweder von dem Bus oder von einem nachfolgenden Auto überrollt. Der bislang unbekannte Autofahrer, der sich nach dem Vorfall von der Unfallstelle entfernte, hatte den Zusammenstoß vermutlich nicht bemerkt. Die genauen Umstände des Unfalls, insbesondere ob der Omnibus oder das Auto den Fuß der Fußgängerin erfasste, sind Gegenstand laufender Ermittlungen. Das Mädchen zog sich eine Beinverletzung zu und wurde in Begleitung ihrer Mutter in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer: 0711/57720, zu melden, um zur Klärung des Sachverhalts beizutragen.

Schorndorf: Heckenbrand - Sachschaden und eine leicht verletzte Person

Am Freitagabend kam es gegen 17:25 Uhr in der Damaschkestraße zu einem Heckenbrand, der zu einem Sachschaden von rund 5.000 Euro führte und eine Person leicht verletzte. Eine 57-jährige Grundstücksbesitzerin war dabei, vor ihrem Haus mit einem Unkrautvernichter Unkraut zu entfernen, als die dortige Hecke in Brand geriet. Das Feuer griff auf das Vordach und ein Gartenhaus über. Die Frau erlitt leichte Verletzungen, da herabfallende Glut auf ihren Kopf fiel. Das Feuer konnte von der Geschädigten noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Die Feuerwehr Schorndorf führte anschließend Nachlöscharbeiten durch und war mit einem Fahrzeug und neun Einsatzkräften vor Ort.

Winterbach: Unfall an der Goldbodenkreuzung

Am Freitag, um 16:40 Uhr, ereignete sich an der Goldbodenkreuzung ein Verkehrsunfall, bei dem ein Gesamtsachschaden von etwa 9.000 Euro entstand. Ein 24-jähriger Fahrer eines Peugeot 207 war auf der Kaiserstraße von Manolzweiler kommend unterwegs und wollte die Goldbodenkreuzung passieren. Nachdem er an der dortigen Stopp-Stelle angehalten hatte, setzte er seine Fahrt fort und übersah dabei einen von rechts aus Richtung Hohengehren kommenden Honda Jazz, der von einem 52-jährigen Mann gesteuert wurde. Es kam zur Kollision, bei der beide Fahrzeuge so stark beschädigt wurden, dass sie nicht mehr fahrbereit waren.

Waiblingen: Auto mutwillig verkratzt

Ein bislang unbekannter Täter versursachte in der Nacht von Freitag auf Samstag, im Zeitraum von 17:30 Uhr bis 04:30 Uhr, einen Schaden von etwa 7.500 Euro. Er verkratze einen schwarzen 1-er BWM im Bereich des Kotflügels, der Türen, des Kofferraums sowie die Motorhaube. Der BMW parkte im der Ziegeleistraße, seitlich am Fahrbahnrand. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Rufnummer 07151/950-422 entgegen.

Murrhardt: Vermisstensuche mit Polizeihubschrauber

Seit gestern, circa 14:00 Uhr, wird ein 67-jähriger Mann aus einem Altenheim im Göckelhof vermisst. Es wird befürchtet, dass er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte. Der Vermisste ist 1,74 Meter groß und korpulent. Er hat kurze, graue Haare und trägt einen Vollbart. Er ist schlecht zu Fuß und deshalb mit seinem Rollator unterwegs. Auffällig ist dabei, dass er einem Katheter bei sich hat. Seine Bekleidung ist unbekannt. Der Mann hat das Altenheim zu Fuß in unbekannte Richtung verlassen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Die Polizei sucht derzeit mit mehreren Streifen sowie einem Polizeihubschrauber nach dem Mann. Hinweise, die zum Auffinden des Mannes führen könnten, nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191/9090 entgegen.

