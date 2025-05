Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Gem. Schwäbisch Hall - Einkorn: Fußgängerin schwer verletzt

Am Freitagabend gegen 19:15 Uhr befuhr ein 23-Jähriger die Kreisstraße 2599 von Herlebach in Richtung Schwäbisch Hall mit seinem Motorrad Honda. Im Waldgebiet auf Höhe von Einkorn trat eine 83-jährige Frau unmittelbar vor dem Motorradfahrer, von einem Waldweg kommend, auf die Fahrbahn. Der 23-Jährige versuchte noch der Frau auszuweichen und geriet dabei ins Schleudern, wodurch er vom Motorrad fiel. Das Motorrad rutschte über die Fahrbahn, fing Feuer und erfasste die Frau. Dem 23-Jährigen gelang es, die 83-Jährige unter dem brennenden Motorrad hervorzuziehen. Sie erlitt bei dem Unfall Brandverletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der 23-Jährige Motorradfahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und es entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Das brennende Motorrad konnte durch die Feuerwehr Schwäbisch Hall schnell abgelöscht werden.

