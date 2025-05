Feuerwehr Essen

FW-E: Gemeldeter Kellerbrand in Seniorenwohnanlage - keine Verletzten

Essen-Kupferdreh, Kupferdreher Straße, 05.05.25, 23:34 Uhr (ots)

Gestern Abend ist die Feuerwehr Essen um 23:34 Uhr zu einem Kellerbrand in eine Wohnanlage für ältere Menschen an der Kupferdreher Straße in Essen-Kupferdreh gerufen worden. Vor Ort war einer Mitarbeiterin aufgefallen, dass der Kellerbereich sowie der Treppenraum verraucht waren. Aufgrund dieser Meldung alarmierte die Leitstelle der Essener Feuerwehr umgehend zahlreiche Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie die örtlich zuständige Freiwillige Feuerwehr Essen-Kupferdreh.

Beim Eintreffen der in der Nähe stationierten Einsatzkräfte der Feuerwache Kupferdreh bestätigte sich für diese die Lage. Eine Rauchentwicklung aus dem Kellerbereich war wahrnehmbar. Es roch stark verbrannt, und auch der Treppenraum war diffus verraucht. Umgehend wurden mehrere Trupps unter Atemschutz eingesetzt, die die Bereiche auf Personen kontrollierten und eine Brandbekämpfung vorbereiteten. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenwohnparks sind glücklicherweise nicht zu Schaden gekommen.

Die Ursache, ein brennender Trockner, konnte im Keller schnell ausfindig gemacht werden. Diesen trugen die Kräfte ins Freie, um ihn dort auszuräumen und den Inhalt abzulösen.

Eine besondere Gefahr war, dass der glimmende Inhalt des Trockners im Freien durch die Zufuhr von Sauerstoff anfing zu brennen. Daher weist die Feuerwehr Essen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sie die Feuerwehr rufen sollten, wenn sie Rauch aus ihrem Trockner feststellen.

Für die Dauer des Einsatzes war die Kupferdreher Straße voll gesperrt.

Die Essener Feuerwehr war mit Kräften der Feuerwachen Kupferdreh, Steele, Rüttenscheid und Mitte sowie der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Kupferdreh rund zwei Stunden vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell