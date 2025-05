FW-E: Feuerwehreinsatz sorgt für Verkehrsbehinderungen in der Essener Innenstadt

Feuerwehr Essen

Feuerwehreinsatz sorgt für Verkehrsbehinderungen in der Essener Innenstadt

Essen-Stadtkern, Hindenburgstraße, 03.05.2025, 18:30 Uhr (ots)

Am Samstagabend wurde die Feuerwehr Essen gegen 18:30 Uhr zu einem Brandeinsatz in einem leerstehenden Gebäude an der Hindenburgstraße Ecke Hachestraße alarmiert. Mehrere Passanten hatten eine starke Rauchentwicklung aus dem sechsgeschossigen Gebäude gemeldet.

Bereits auf der Anfahrt war eine massive schwarze Rauchwolke sichtbar, der Kreuzungsbereich war zu Beginn des Einsatzes deutlich verraucht.

Beim Eintreffen bestätigten die ersten Kräfte die Meldung: Dichter schwarzer Rauch drang aus mehreren Fenstern des Gebäudes. Aufgrund von vergangenen Einsätzen war bekannt, dass sich trotz des Leerstandes immer wieder Personen unbefugt in dem Gebäude aufhalten. Daher konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich Menschen im Inneren befinden. Die Feuerwehr verschaffte sich gewaltsam Zugang zum Objekt. Mehrere Trupps gingen unter Atemschutz in das verrauchte Gebäude vor, um die Brandstelle im Inneren zu lokalisieren und gegebenenfalls Personen zu retten. Zwei Drehleitern wurden in Stellung gebracht, um das Gebäude auch von außen zu kontrollieren. Der Brandherd konnte im zweiten Obergeschoss ausfindig gemacht und mit einem Strahlrohr gezielt bekämpft werden. Gleichzeitig wurde das gesamte Gebäude durch mehrere Trupps systematisch durchsucht.

Glücklicherweise wurden keine Personen im Objekt angetroffen.

Das Gebäude war durch den Brandrauch großflächig verraucht. Die Entrauchung erfolgte im Anschluss mit Hochleistungslüftern. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Für die Dauer des Einsatzes musste der Kreuzungsbereich Hindenburgstraße / Hachestraße für rund zwei Stunden vollständig gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Innenstadtbereich führte.

Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwachen Stadtmitte und Borbeck sowie die Freiwilligen Feuerwehren Essen-Mitte und Essen-Borbeck.

