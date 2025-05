Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle (Stand 08:30 Uhr)

Aalen (ots)

Rosengarten - Auto überschlägt sich auf der L1054 - Fahrer leicht verletzt

Am Freitagabend kam es gegen 18:10 Uhr auf der L1054 (Dendelbach) zwischen Hohenhardtsweiler und Westheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 30-jähriger Fahrer eines Seat Ibiza leicht verletzt wurde. Der Fahrer war auf der L1054 in Richtung Westheim unterwegs, als er Ausgangs einer Linkskurve vermutlich ins Bankett geriet. Beim Versuch, gegenzulenken, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, das ins Schleudern geriet und schließlich im Grünstreifen landete. Dort prallte das Auto gegen eine Überdolung und überschlug sich. Trotz des Überschlags erlitt der Fahrer lediglich leichte Verletzungen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Schwäbisch Hall - Am Freitagabend kam es gegen 23:30 Uhr an der Kreuzung Dolanallee/Bühlertalstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Gesamtsachschaden von etwa 5.000 Euro entstand. Ein 21-jähriger Fahrer eines Toyota Celica befuhr die Dolanallee und wollte an der Lichtzeichenanlage nach links in die Bühlertalstraße abbiegen. Gleichzeitig befuhr ein ebenfalls 21-jähriger Fahrer eines Mazda Demio die Schmiedsgasse und wollte geradeaus über die Kreuzung in die Dolanallee fahren. Als die Ampel für beide Fahrzeuge Grün zeigte, übersah der Linksabbieger den bevorrechtigten, geradeaus fahrenden Mazda. Es kam zur Kollision, bei der die linke Fahrzeugseite des Mazda beschädigt wurde. Am Toyota entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro, am Mazda etwa 3.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Wolpertshausen: Fahrzeug touchiert Schutzplanke auf der Cröffelbacher Steige - Schutzplanke verhindert Schlimmeres

Am Freitagabend ereignete sich gegen 18:00 Uhr auf der L2218 ein Verkehrsunfall, bei dem ein BMW X3 und die Schutzplanke beschädigt wurden. Ein 20-jähriger Fahrzeuglenker befuhr die L2218 von Wolpertshausen in Richtung Cröffelbach, als er im oberen Drittel der Strecke leicht nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei touchierte er die Schutzplanke auf einer Länge von etwa 8 Metern. Am BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Der Schaden an der Schutzplanke muss noch bestimmt werden. Die Schutzplanke verhinderte ein Abkommen des Fahrzeugs in den angrenzenden Abhang. Der Fahrer blieb unverletzt.

