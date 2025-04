FW Pulheim: Krad kollidiert mit PKW

Feuerwehr Pulheim

Pulheim (ots)

Am Freitagnachmittag (11.April) kollidierte in Pulheim auf der Orrer Straße ein Motorrad mit einem PKW. Dabei wurde der Motorradfahrer schwerst verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Kölner Klinik geflogen.

Die hauptamtliche Wache der Feuerwehr Pulheim sowie der Rettungsdienst mit einem Notarzt und zwei Rettungswagen, wurden am Freitag, um kurz nach 17 Uhr, zu einem Unfall auf die Orrer Straße auf Höhe des Finkenweges gerufen. Hier war ein Motorrad seitlich mit einem PKW zusammengestoßen, bei dem der Motorradfahrer nach der Kollision noch etwa 15 Meter durch die Luft geschleudert wurde. Hierbei erlitt der Fahrer schwerste Verletzungen und wurde unmittelbar durch den Rettungsdienst und den Notarzt versorgt. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde der Rettungshubschrauber "Christoph Rheinland" angefordert, der den Fahrer dann in eine Kölner Klinik flog. Der Fahrer des PKW wurde ebenfalls durch die Feuerwehr betreut und im Anschluss mit einem zweiten Rettungswagen in das zuständige Notfallkrankenhaus gefahren. Die Feuerwehr, die unter Einsatzleitung von Brandoberinspektor Ralf Johnen mit fünf Kräften vor Ort war, unterstützte den Rettungsdienst, nahm auslaufende Betriebsstoffe auf, kümmerte sich um den Brandschutz und sperrte mit der Polizei die Einsatzstelle ab. Die Feuerwehr war für diese Maßnahmen etwa eine Stunde im Einsatz. Etwa eine Dreiviertelstunde vor diesem Einsatz war die Feuerwehr mit dem Rettungsdienst bereits zu einem vergleichbaren Unfall auf die B59 im Bereich der Bonnstraße (L183) alarmiert worden, bei dem auch ein Motorradfahrer mit einem PKW zusammengestoßen war. Hier wurde der Motorradfahrer leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in das zuständige Krankenhaus gefahren. Die Feuerwehr brauchte hier keine weiteren Maßnahmen durchzuführen.

Original-Content von: Feuerwehr Pulheim, übermittelt durch news aktuell