POL-AA: Pressemitteilungen für den Rems-Murr-Kreis am 11.05.2025

Rudersberg: Heckenbrand vermutlich durch Zigarette

Am Samstagmittag gegen 12:10 Uhr geriet eine Hecke im Panoramaweg in Rudersberg, vermutlich durch eine Zigarette, in Brand. Die Feuerwehr Rudersberg war mit einem Fahrzeug und 7 Einsatzkräften auf Anfahrt. Der Eigentümer konnte das Feuer mit seinem Gartenschlauch selbstständig löschen, so dass sofortige Löscharbeiten durch die Feuerwehr Rudersberg nicht notwendig gewesen sind.

Schorndorf/Haubersbronn: Brand einer Holzhütte

Am frühen Sonntagmorgen gegen 04:11 Uhr geriet ein Holzverschlag in der Straße Auf der Halde in Brand. Am Abend zuvor war in unmittelbarer Nähe ein Steingrill in Benutzung. Vermutlich geriet der Holzverschlag aufgrund von Funkenflug in Brand. Der Sachschaden beläuft sich ca. auf 3.000 EUR. Die Feuerwehr Haubersbronn war mit einem Fahrzeug und 9 Einsatzkräften vor Ort.

Winnenden/Höfen: Quad kollidiert mit Pkw

Am Samstagnachmittag gegen 16:00 Uhr ereignete sich zwischen Winnenden-Höfen und Winnenden-Bürg auf der K1914 ein Verkehrsunfall. Hierbei befuhr der 23-Jährige Quad-Lenker die Kreisstraße von Höfen in Richtung Bürg und geriet aufgrund eines Fahrfehlers nach links auf die Gegenfahrbahn. Dadurch kollidierte der Quad-Lenker mit dem entgegenkommenden PKW der 34-Jährigen Fahrzeugführerin. Der Quad-Lenker wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und in das nächstgelegene Krankenhaus zur ärztlichen Versorgung verbracht. Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass diese abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise auf 14.000 EUR.

