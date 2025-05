POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Folgemeldung zu einer Vermisstensuche

Aalen (ots) - Neuler: Motorradfahrer stürzt in Kurve Auf der K3233 zwischen Burghardsmühle und Leinenfirst stürzte am Samstagnachmittag gegen 16:34 Uhr ein 61-jähriger Motorradfahrer alleinbeteiligt in einer Kurve und wurde leicht verletzt. An seiner Harley-Davidson entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Schwäbisch Gmünd: Fahrradsturz nach medizinischem Notfall In der Goethestraße kam es am Sonntagmorgen ...

mehr