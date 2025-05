Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche, Diebstahl, Unfälle

Aalen (ots)

Waiblingen: Unfall auf B29

Am Samstagabend ereignete sich ein eher ungewöhnlicher Unfall auf der B29 auf Höhe Waiblingen. Aus ungeklärter Ursache löste sich der Anhänger eines 44- jährigen Renault Fahrers der in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs war. Dieser rollte anschließend auf die linke Fahrspur und kollidierte mit dem Renault einer 29- Jährigen. Die B29 musste in dieser Fahrtrichtung für die Bergungsarbeiten zeitweise gesperrt werden. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht genau zu beziffern.

Korb: Pkw aufgebrochen

Am späten Samstagabend zwischen 21.30 Uhr und 23.55 Uhr wurde auf dem Friedhofsparkplatz durch einen unbekannten Langfinger das Fenster eines Opels mit einem Stein eingeworfen. Anschließend entwendet er die in der Mittelkonsole abgelegte Geldbörse mit diversen Karten und mehreren hundert Euro Bargeld. Der Gesamtschaden durch die Beschädigungen und den Diebstahl werden auf ungefähr 5000 Euro beziffert. Die Polizei in Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: ausgesetzte Wellensittiche

Am Sonntagabend gegen 20.25 Uhr stellte eine aufmerksame Passantin einen herrenlosen Karton an der Waiblinger Rundsporthalle fest. In diesem befanden sich 13 Wellensittiche die offensichtlich durch den eigentlichen Besitzer dort zurückgelassen wurden. Der Tierschutzverein nahm sich den Vögeln an. Die Polizei in Waiblingen sucht unter 07151 950422 Zeugen die Angaben zum Besitzer machen können.

Waiblingen: Randalierende Person beißt Polizisten in die Hand

Am Sonntagabend gegen 23.11 Uhr wurde die Polizei auf eine Frau aufmerksam gemacht, die am Waiblinger Bahnhof lautstark randalieren würde und mehrfach gegen den Ticketschalter und dortige Mülleimer schlug. Hierbei zog sie sich mehrere Verletzungen zu. Als sie sich auch im Anschluss durch die Polizei nicht beruhigen lassen konnte, wurden ihr zunächst Handschellen angelegt um zum hinzugerufenen Rettungswagen zu gehen. Hier biss Sie einer Polizistin in die rechte Hand und verletzte Sie hierbei leicht. Die randalierende Frau wurde durch den Rettungswagen im Anschluss in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Schorndorf- Weiler: Diebstahl aus Pkw

Am Sonntag zwischen 13.30 Uhr und 17.00 Uhr wurde aus einem VW Polo, der auf den Parkplätzen der Sporthalle in der Jahnstraße abgestellt war, Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro entwendet. Ob das Fahrzeug verschlossen war oder der unbekannte Langfinger sich anderweitig Zugang zum Pkw verschafft hatte, ist noch unklar. Die Polizei in Schorndorf bittet Zeugen die Hinweise zur Tat machen können sich unter 07181 2040 zu melden.

Alfdorf: Unfall unter Alkohol

Am Sonntagmorgen fuhr ein 26- jähriger Ford Lenker aus der Bushaltestelle der unteren Schloßstraße in den Verkehr ein und übersah den bevorrechtigten VW Transporters eines 55- Jährigen. Bei der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der VW Lenker mit über 2 Promille unterwegs war. So musste er im Anschluss an eine Blutentnahme seinen Führerschein der Polizei übergeben. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von insgesamt 5000 Euro.

Haubersbronn: Diebstahl von Apfelbäumen

Ein 44- jähriger Gartengrundstücksbesitzer im Hasenmüllerweg musste am Samstagmorgen eine unerfreuliche Entdeckung machen als er nach seinen Obstbäumen schauen wollte. Von seinem Grundstück wurden insgesamt 14 seiner fünf bis sechs Jahre alten Apfelbäume ausgegraben und anschließend abtransportiert, wodurch ihm ein finanzieller Schaden von mehreren hundert Euro entstand - die investierte Zeit und Mühe wiegt selbstverständlich weitaus schwerer.

Welzheim- Breitenfürst: Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte Langfinger verschafften sich zwischen Mittwoch und Samstag durch das Aufhebeln einer Terrassentüre Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Wiesengrund. Die Höhe des Diebesguts und der entstandene Sachschaden sind bislang nicht zu beziffern. Die Polizei in Schorndorf nimmt Zeugenhinweise unter 07181 2040 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell