Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl, Unfälle, mehrere verletzte Radfahrer, brennender Pkw

Aalen (ots)

Ellwangen: Diebstahl aus Pkw

Zwischen Freitag, 15:00 Uhr und Samstag, 10:00 Uhr wurde aus einem unverschlossenen Pkw, der in der Dresdener Straße abgestellt war, ein Geldbeutel mit Bargeld und diversen Dokumenten entwendet. Es entstand ein Schaden von rund 300 Euro. Hinweise auf den Dieb nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 entgegen.

Bopfingen: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch gegen 16:30 Uhr einen BMW, der in der Neuen Nördlinger Straße abgestellt war. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von ca. 1.000 Euro zu kümmern. Zeugen welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bopfingen unter 07362 96020 zu melden.

Rainau/Buch: Feuerwehreinsatz

Am Sonntag gegen 21:20 Uhr wurde die Feuerwehr zum Bucher Stausee gerufen. Grund war ein entstehendes Feuer in einem Astloch eines Baumes. Die Feuerwehr, die mit 3 Fahrzeugen und 18 Wehrleuten vor Ort war, löschte das qualmende Astloch. Es entstand kein Schaden.

Rainau: Radunfall

Zwei Frauen, eine 49-Jährige und eine 48-Jährige, befuhren am Samstag gegen 16:10 Uhr mit ihren Pedelecs einen Radweg am Bucher Stausee. Dabei berührten sich die Lenker der Radfahrerinnen, wodurch beide zu Fall kamen. Die 49-Jährige verletzte sich hierbei schwer und musste in ein Klinikum verbracht werden. Die 48-Jährige wurde leicht verletzt. An den Pedelecs entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Vorbildlich trugen beide Damen einen Fahrradhelm.

Rosenberg/Hohenberg: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Freitagabend gegen 23.45 Uhr wurde gemeldet, dass ein 65-jähriger Radfahrer alleinbeteiligt in der Vorstadtstraße gestürzt sei. Bei der Unfallaufnahme stellte die eingetroffene Streifenwagenbesatzung fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der 65-Jährige mit rund anderthalb Promille unterwegs war. Anschließend wurde der Mann leicht verletzt zur Blutentnahme und Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Schwäbisch Gmünd/Bargau: Fahrzeugbrand

Am Montag gegen 03:00 Uhr fing ein VW, der in der Gassenfeldstraße abgestellt war, aus bislang ungeklärter Ursache Feuer. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr konnte der Brand bereits von Anwohnern mit einem Feuerlöscher gelöscht werden. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund sucht die Polizei nach Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Fahrzeugbrand gemacht haben und Hinweise auf dessen Ursache geben können. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171 358-0 zu melden.

Bargau: Pkw zerkratzt

Ein Mercedes, der auf einem Privatparkplatz in der Straße "Hintere Gasse" abgestellt war, wurde zwischen Samstag, 21:00 Uhr und Sonntag, 18:00 Uhr von Unbekannten auf der linken Fahrzeugseite zerkratzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171 358-0 entgegen.

Böbingen: Junge schwer verletzt

Ein 10-jähriger Junge befuhr am Freitag gegen 15:50 Uhr mit seinem Fahrrad einen mit Gras bewachsenen Hang beim Skatepark in der Dr.-Schneider-Straße. Hierbei stürzte er über die Lenkstange und landete auf einem gepflasterten Fußweg. Er verletzte sich schwer und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Schechingen: Vorfahrt missachtet

Ein 51 Jahre alter Toyota-Fahrer fuhr am Samstag gegen 17.40 Uhr von der K3262 in die L1075 bei Laubach ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 75-jährigen Opel-Fahrerin. Es entstand Sachschaden von rund 9000 Euro.

Essingen: Junge nach Sturz schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste ein 13-Jähriger am Sonntagabend in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Junge befuhr gegen 20.30 Uhr mit seinem Pedelec den Theußenbergweg. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Rad und kollidierte mit einem entgegenkommenden Traktor mit Anhänger, der von einem 51-Jährigen gelenkt wurde. Der Junge trug vorbildlich einen Fahrradhelm, der dazu geeignet ist, Kopfverletzungen zu verhindern, zumindest zu minimieren.

Lauchheim: Sachbeschädigung

Ein Jugendlicher trat am Sonntag gegen 15 Uhr an der Deutschorden-Schule in der Hauptstraße vier Mülleimer von den Wänden. Der Jugendliche entfernte sich hiernach mit einem neongelben Kinderfahrrad. Er wird als 1,30 Meter groß beschrieben, trug ein beiges T-Shirt und dunkle Jogginghose. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen: Gestürzte Radfahrerin

Am Sonntag befuhr gegen 16.45 Uhr eine 83 Jahre alte Radfahrerin die Stiewingstraße. Dabei kam sie beim Überfahren eines hohen Borsteins zu Fall und zog sich eine Kopfverletzung zu. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt und zumindest leichtverletzt ins Krankenhaus gebracht. Sie trug keinen Fahrradhelm. Die Polizei rät zum Tragen eines Fahrradhelms, da dieser geeignet ist Kopfverletzungen zu verhindern, zumindest zu minimieren.

